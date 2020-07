Le donne incinte sono da considerare un gruppo a rischio Covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lo sostengono gli esperti del CHUV: «La malattia potrebbe causare un ritardo della crescita del bambino» Leggi su media.tio.ch

Le donne incinte sono da considerare un gruppo a rischio Covid

LOSANNA - Le donne incinte devono essere considerate un gruppo a rischio coronavirus. La Società svizzera di ginecologia e ostetricia sta modificando le sue raccomandazioni in questo senso, ha spiegat ...

Donne incinte a rischio Covid

