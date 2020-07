Lazio, Diaconale: "Calo? Cause da scoprire, ma serve carattere. Lotito ci ha messo la faccia" (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA - La ripartenza del campionato, il Calo della Lazio e le critiche alla società. Tira in ballo tutto Arturo Diaconale ai microfoni di 'Non è la radio'. Il responsabile della comunicazione ... Leggi su corrieredellosport

TuttoMercatoWeb : Diaconale attacca: 'Chi è andato all'estero si è potuto allenare, i giocatori della Lazio no' - tuttosport : #Lazio, #Diaconale: 'Rigore del #Lecce non c'era. Con #Torino gialli chirurgici' - sportli26181512 : #Lazio, Diaconale: “Calo? Cause da scoprire, ma serve carattere. Lotito ci ha messo la faccia”: Il responsabile del… - LazioChannel : #Lazio - L'interesantissimo intervento di Arturo #Diaconale, tra #SerieA, #Lotito e ripresa post #COVID__19… - CarloAl87550029 : @orsi_massimo @CalcioPillole @Gazzetta_it società di calcio e non solo i risultati calcistici. E troverai i complim… -