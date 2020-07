Irama pronto a svelare il suo segreto (Di mercoledì 15 luglio 2020) In queste ore Irama ha scritto un post su Instagram dove rivela ai suoi fans d’aver ancora dei progetti da realizzare, ma soprattutto di nascondere dentro se dei segreti che non è riuscito ancora a svelare. Il cantante che sta scalando le hit estive con il brano Mediterranea presentato ad Amici Speciali edizione che ha vinto, non nega d’essere preoccupato per il futuro. Il cantante ha messo in agitazione i followers pubblicando la citazione di una canzone da lui scritta ma mai condivisa, è un suo stato d’animo che è pronto a condividere, ma per il momento non vuole svelare nient’altro di ciò che lo tormenta: “𝚄𝚗 𝚙𝚊𝚜𝚜𝚘 𝚙𝚎𝚛 𝚝𝚞𝚝𝚝𝚒 𝚒 ... Leggi su quotidianpost

perstareconte : Ma io sto pensando una cosa: la parola del video di filippo non potrebbe essere il nome di una città(?) ha detto ch… - littlepiuma_ : 'Sono pronto a partire' MA COSA VUOL DIRE NON HO CAPITO IL GIOCO SCUSATE INTERROMPETE #Irama - amantedivale : RT @chenesaidime_: 'Sono pronto a partire' MA CHE VUOL DIRE FILIPPO MA COSA MA PERCHÉ MA CHE ANSIA #irama - PlumeRoses : RT @chenesaidime_: 'Sono pronto a partire' MA CHE VUOL DIRE FILIPPO MA COSA MA PERCHÉ MA CHE ANSIA #irama - cazzonesobro : Irama è pronto a partire e io sono pronta a morire per la sua musica -

Quest’anno sarà più dura. Per riscaldare la “strana estate” del 2020, partita in sordina, con ancora addosso il trauma del lockdown e la paura dei contagi, serviranno tormentoni a prova di bomba. Ma a ...

Irama è un cantautore italiano, vincitore della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il 19 maggio è uscito il nuovo singolo di Irama “Mediterranea”, come annunciato dallo stesso arti ...

