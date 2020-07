Il Napoli non è ancora pronto per gestire i ritmi della gara, meglio un Bologna che non si snatura (Di mercoledì 15 luglio 2020) Prova a vincere di rendita, il Napoli, gestendo la partita forte di un vantaggio immediato. Una strategia errata, perché è una squadra che ha bisogno di intensità continua, di ritmo. Gattuso per l’occasione stravolge il tridente: senza Callejon, Mertens e Insigne, l’allenatore schiera Politano, Milik e Lozano. Cambia così l’inclinazione tipica della squadra, come raramente si era visto. Gli azzurri infatti sviluppano la manovra principalmente a destra, dove Politano è ispirato e lucido nel rifinire l’azione offensiva. La partita è subito in discesa per il Napoli, che la sblocca grazie al colpo di testa di Manolas al 7’. Le squadre sono imprecise, complici anche le buone attitudini al pressing e i portieri non vivono particolari pericoli nel primo tempo. I ... Leggi su ilnapolista

