Gasperini: «Muriel? Gli è andata bene, poteva rimanerci secco. Su Ilicic…» – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria tennistica dell’Atalanta contro il Brescia Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 6-2 contro il Brescia. Queste le sue parole sulle condizioni di Muriel ed Ilicic. Muriel – «Ha preso qualche punto in testa. Gli è andata bene, è scivolato male in casa. Ha preso questa brutta botta, poteva rimanere secco (ride, ndr). Meno male che ha la testa dura, speriamo possa recuperare in fretta». ILICIC – «Dobbiamo recuperarlo al meglio, ma ha fatto delle buone partite come a Torino con la Juve. Ha perso un po’ di peso, gli siamo tutti addosso per riportarlo al miglior Josip ... Leggi su calcionews24

