Enpaia “Ripresa dei consumi ancora non sufficiente” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “L’agricoltura è un settore vivo, con qualità e lavoro. Stiamo ripartendo dopo il lockdown, ancora la ripresa dei consumi non è sufficiente, ma ci stiamo predisponendo per il 2021”. Lo ha detto il presidente di Enpaia, Giorgio Piazza, a margine della presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis. sfe/mrv/red L'articolo Enpaia “Ripresa dei consumi ancora non sufficiente” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

