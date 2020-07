Dest Juventus, dalla Spagna: è corsa a quattro per il difensore (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dest Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Sergino Dest per rinforzare la retroguardia. Il terzino Destro dell’Ajax sarebbe adesso sul taccuino di Paratici in vista della prossima stagione. dalla Spagna però arriverebbero notizie poco confortanti: adesso la concorrenza diventa folta, con quattro club pronti a darsi battaglia. Dest Juventus: è corsa a quattro per il difensore Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Marca” ci sarebbero Juve, Barcellona, Bayern e City sul gioiellino dei lancieri. Adesso i bianconeri dovranno affrontare le rivali provenienti dalla Spagna, Germania e ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus avrebbe messo nel mirino Sergino Dest, giocatore classe 2000 dell'Ajax e della nazionale degli USA, per colmare il vuoto nel ruolo di terzino destro sulla scacchiera tattica di mister Sarr ...

