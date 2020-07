Da Il segreto a Una vita: CARLOS DE AUSTRIA nel cast di Acacias 38 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nelle attuali puntate spagnole di Acacias 38 (Una vita) sta entrando in scena un volto già noto ai telespettatori de Il segreto. Stiamo parlando di CARLOS De AUSTRIA, attore che nelle vicende ambientate a Puente Viejo ha prestato il volto al temibile Cristobal Garrigues.Leggi anche: Daydreamer: SANEM in soccorso di CAN, ma lui come reagirà? AnticipazioniFiglio illegittimo di Salvador castro, l’uomo è stato infatti uno dei nemici più temibili di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Scopriamo dunque insieme chi interpreterà ora ad Acacias… Una vita, puntate spagnole: CARLOS de AUSTRIA sarà Aurelio Quesada Secondo quanto indicato, CARLOS De ... Leggi su tvsoap

