CoopVoce avvia una campagna SMS per la sostituzione con la nuova SIM Evolution (Di mercoledì 15 luglio 2020) CoopVoce avvia una campagna SMS per la sostituzione delle vecchie SIM con le nuove SIM Evolution Full MVNO. E voi avete già chiesto il cambio di SIM?

