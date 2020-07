Cassazione, il Csm elegge il nuovo vertice. Per la prima volta c’è anche una donna come vice (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Csm corre ai ripari e con la sola astensione del consigliere laico in quota Lega Stefano Cavanna elegge i nuovi vertici della Cassazione. Una proposta secca, senza rosa né alternative, quella arrivata la scorsa settimana dalla V commissione. Una dimostrazione di compattezza nel momento più brutto per il Consiglio Superiore. E per l’intera magistratura squassata dal caso Palamara. La seduta, presieduta da Mattarella, si è svolta nel Salone delle Feste del Quirinale. Ad essere eletto, Pietro Curzio, giuslavorista barese, 67 anni, da 13 in Cassazione. Prende il posto di Giovanni Mammone, in pensione tra due giorni. Subito dopo, il plenum si è riunito nella sede di Palazzo dei Marescialli dove ha eletto, come presidente aggiunto, Margherita Cassano, 64 anni, in ... Leggi su secoloditalia

