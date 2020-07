Apple, il Tribunale annulla la multa da 13 miliardi dell’Antitrust (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Tribunale ha deciso di annullare la multa da 13 miliardi di euro all’Apple imposto dalla Commissione Europea per il mancato pagamento di imposte Il Tribunale dell’Unione Europea ha deciso di annullare la decisione presa dalla Commissione in merito all’accordo fiscale che aveva concesso l’Irlanda ad Apple. La decisione è arrivata in quanto la Commissione … L'articolo Apple, il Tribunale annulla la multa da 13 miliardi dell’Antitrust proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

