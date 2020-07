Ape24 – La preghiera che divide (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiC’è un paese della provincia di Taranto, Lizzano, che nelle ultime ore è salito alla ribalta per un fatto singolare. Il parroco Giuseppe Zito nella serata di ieri aveva organizzato un evento per “difendere la famiglia tradizionale dalle insidie che la minacciano”. La notizia non è piaciuta al sindaco Antonietta D’Oria e a diversi manifestanti Lgbt che si sono radunati all’esterno della chiesa per esprimere il loro dissenso. Nella piazza la fascia tricolore si è scagliata contro i carabinieri chiamati dal parroco e intenti a trascrivere le generalità di chi stava effettuando la protesta civile. “Perché prendete i nomi di chi sta fuori? Prendete prima i nomi di chi è in chiesa perché è una vergogna che accada questo in un paese democratico come il nostro”, ha ... Leggi su anteprima24

