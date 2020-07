WhatsApp down in tutto il mondo: l’app non funziona, ecco cosa sta succedendo (Di martedì 14 luglio 2020) WhatsApp down in tutto il mondo: l’app non funziona, cosa sta succedendo Oggi, martedì 14 luglio 2020, poco dopo le 22 WhatsApp è andato in down: l’app, infatti, da diversi minuti non funziona, mentre migliaia di utenti tentano invano di mandare messaggi. Su Twitter l’hashtag #WhatsAppdown è diventato trend topic in pochi minuti, mentre il sito di monitoraggio downdetector segnala malfunzionamenti in tutto il mondo. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi

