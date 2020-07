“Vergogna, che schifo!”. Cecilia Rodriguez, gli auguri (piccanti) alla suocera si trasformano in un boomerang (Di martedì 14 luglio 2020) “Oggi, per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto… hai fatto un grandissimo capolavoro Carla, complimenti. Ti vogliamo tanto bene”. Così ha scritto su Instagram Cecilia Rodriguez per omaggiare il compleanno della mamma del suo compagno Ignazio Moser, pubblicando una loro foto insieme, in cui lui appare completamente nudo, coperto solo da una gamba della stessa Rodriguez. Degli auguri decisamente hot per l’occasione, che hanno attirato non poche critiche nei confronti della sorella di Belen: “Vergogna”, “schifo”, gli hanno scritto in molti nei commenti. Tanto che a placare le polemiche sono dovuti intervenire la mamma di Cecilia e Belen, Veronica Cozzani, e Ignazio Moser. “Segui ... Leggi su caffeinamagazine

