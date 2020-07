Ultimi sondaggi politici, le intenzioni di voto oggi secondo l’Istituto Tecnè (Di martedì 14 luglio 2020) Sembra che la Lega non riesca a riprendersi da questo trend negativo che ormai l’accompagna da parecchi mesi. secondo gli Ultimi sondaggi politici di Monitor Italia realizzati dall’Istituto Tecnè in collaborazione con l’Agenzia Dire, infatti, questa settimana solamente il 25,3% degli italiani disegnerebbe una x sul simbolo del Carroccio se fosse chiamato al voto. Nonostante questo, rimane sempre il primo partito in Italia, anche se ora il distacco dal PD è di soli 4,9 punti. secondo la rilevazione, inoltre, Fratelli d’Italia è riuscita a superare il Movimento 5 Stelle in termini di consensi. >> Leggi anche: Revoca Autostrade, Conte: «Benetton prendono in giro, non sacrificheremo il bene ... Leggi su urbanpost

Sembra che la Lega non riesca a riprendersi da questo trend negativo che ormai l’accompagna da parecchi mesi. Secondo gli ultimi sondaggi politici di Monitor Italia realizzati dall’Istituto Tecnè in c ...

