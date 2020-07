Torino: Cammina per Strada con Le Mani Sporche di Sangue, Aveva Appena Ucciso i Genitori (Di martedì 14 luglio 2020) Era stato individuato dai carabinieri in stato confusionale, Aveva compiuto un duplice omicidio con un coltello da cucina in zona Mirafiori. Il protagonista di un nuovo dramma che ha coinvolto Torino è Daniele Ferrero, di 30 anni, dopo aver assassinato i Genitori con un coltello da cucina è stato individuato in uno stato confusionale con le Mani Sporche di Sangue dai carabinieri. L’omicidio è avvenuto in via Biscarra 7 nel quartiere Mirafiori, le vittime coinvolte sono Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e la moglie Giuseppina Valetti di 60 anni, nella tarda serata di ieri invece è stato trovato il presunto assassino vagare per Collegno. Dopo un lungo interrogatorio in Caserma a Rivoli il giovane ha confessato, ha usato un coltello da cucina ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Torino Cammina Travolto nella notte mentre cammina sulla Provinciale: 53enne in prognosi riservata al Cto La Stampa Marotta: “Eriksen out, vi spiego”. Poi non dà certezze assolute su Conte

VOCI SU CONTE – “C’è senz’altro amarezza per gli ultimi risultati, ma bisogna fare una valutazione a trecento sessanta gradi. Il cammino fin qui sta dando delle soddisfazioni, Conte aveva l’obiettivo ...

Uccide i genitori a coltellate e fugge da casa: 30enne fermato in strada dai carabinieri

Ha camminato senza una meta per ore fino a quando è stato fermato dai carabinieri di Collegno, insospettiti dal suo stato confusionale e dal fatto che avesse le mani e i vestiti sporchi di sangue. Con ...

VOCI SU CONTE – “C’è senz’altro amarezza per gli ultimi risultati, ma bisogna fare una valutazione a trecento sessanta gradi. Il cammino fin qui sta dando delle soddisfazioni, Conte aveva l’obiettivo ...Ha camminato senza una meta per ore fino a quando è stato fermato dai carabinieri di Collegno, insospettiti dal suo stato confusionale e dal fatto che avesse le mani e i vestiti sporchi di sangue. Con ...