Sinner-Thiem oggi in tv: orario e come seguire il match in streaming (Di martedì 14 luglio 2020) Le semifinali del torneo d’esibizione Bett Aces 1 2020 di Berlino proporranno l’incontro fra Jannik Sinner e Dominic Thiem, interessante per le caratteristiche specifiche dei due giocatori. L’atleta italiano ha superato Tommy Haas ai quarti di finale, dopo una dura lotta, mentre l’austriaco ha usufruito di un bye. Il testa a testa si svolgerà oggi, martedì 14 luglio, a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, con possibilità di usufruire di un servizio streaming mediante la piattaforma Eurosport Player. Peraltro, Sportface.it offrirà una diretta testuale, con approfondimenti al termine dell’incontro. Leggi su sportface

OA_Sport : Tennis, Bett1 ACES 2020: Berrettini debutta contro Bautista Agut, per Sinner c’è il test Thiem - OA_Sport : #Tennis, Bett1 ACES 2020: #Berrettini debutta contro #BautistaAgut, per #Sinner c’è il test #Thiem - OA_Sport : #Sinner-#Thiem, #Bett1Aces 2020: programma, orario, tv, streaming - OA_Sport : #Bett1Ace 2020, Jannik #Sinner: “Sapevo che #Haas non era facile. Domani bella sfida con #Thiem” - Leonard40959202 : Semifinali Thiem-Sinner Bautista Agut-Berrettini #bett1ACES -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Thiem Tennis, Bett1 ACES 2020: Berrettini debutta contro Bautista Agut, per Sinner c’è il test Thiem OA Sport Sinner-Thiem oggi, Bett1Aces Berlino 2020: orario d’inizio, tv, programma, streaming

Oggi, 14 luglio, si giocheranno le semifinali del Bett1Aces in corso di svolgimento a Berlino. Jannik Sinner dopo aver sconfitto con non poca sofferenza Tommy Haas dovrà vedersela contro Dominic Thiem ...

LIVE – Sinner-Thiem, semifinale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta scritta del match tra Jannik Sinner e Dominic Thiem, semifinale dell’esibizione di tennis a Berlino 2020. L’azzurro ha superato all’esordio il tedesco Tommy Haas in un una sfida t ...

Oggi, 14 luglio, si giocheranno le semifinali del Bett1Aces in corso di svolgimento a Berlino. Jannik Sinner dopo aver sconfitto con non poca sofferenza Tommy Haas dovrà vedersela contro Dominic Thiem ...Il live e la diretta scritta del match tra Jannik Sinner e Dominic Thiem, semifinale dell’esibizione di tennis a Berlino 2020. L’azzurro ha superato all’esordio il tedesco Tommy Haas in un una sfida t ...