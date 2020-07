Premier League in TV oggi, il programma del 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Premier League in TV oggi, il programma del 14 luglio: un solo match, ma il Chelsea vuole assolutamente rimanere in Champions Una sola partita, ma molto interessante per la corsa Champions. Il Chelsea di Frank Lampard scende in campo alle ore 21.15 per sfidare il Norwich: l’unica missione dei Blues è quella di conquistare il quarto posto, ma bisogna vincere. Gli ospiti, invece, devono salvare le apparenze dopo la retrocessione matematica. Premier League in TV oggi 21.15 Chelsea-Norwich – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - sportface2016 : #ChelseaNorwich oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match di #PremierLeague 2019/… - MisszaynKAI : @Fineboy_IK @NPaschal10 @ichisomnwaGod @retzzinho @BagOfNuts_ In premier league bro?????????????? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Premier: clamoroso #ManchesterUnited, si fa riprendere al 97' dal #Southampton e resta 5° - kalepolis85 : RT @milan_corner: Miglior assistman della premier dal 2013 ad oggi, finalista di champions league (protagonista assoluto), 1 gol ogni 4 par… -