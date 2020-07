Olimpiadi Tokyo, nel 2021 possibile edizione ridotta a 10 giorni di gare (Di martedì 14 luglio 2020) Dieci giorni di gare per un programma super condensato. È una delle ipotesi prese in considerazione da Yasuhiro Yamashita, presidente del Comitato olimpico giapponese. Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’ i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, già rinviati al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19, potrebbero svolgersi in versione ridotta. Una decisione che potrebbe essere presa per semplificare l’evento, ridurre i costi e garantire la sicurezza degli atleti riducendo i giorni di gare da 16 a 10. “I Giochi Olimpici che abbiamo visto finora sono stati meravigliosi ma anche esagerati ed eccessivi – ha osservato Yamashita -. Non credo che le Olimpiadi di Tokyo possano portare avanti questa idea: la ... Leggi su sportface

