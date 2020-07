Ministro Speranza in Aula: “Personale scolastico sarà sottoposto a test sierologico. Commissario Arcuri ha già bandito gara per i kit” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza, nelle sue comunicazione al Senato, dove ha illustrato il nuovo Dpcm per il contenimento di Covid-19, ha confermato che per la riapertura di settembre “il personale scolastico sarà sottoposto a indagine sierologica”. Il Commissario Arcuri, ha assicurato, “ha già bandito la gara per i kit. Poi è allo studio un modello di test molecolari a campione per monitorare la popolazione scolastica durante il corso dell’anno. La chiave del nostro lavoro è ristabilire un contatto più stretto tra scuola e dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territoriale” L'articolo Ministro Speranza in ... Leggi su ilfattoquotidiano

