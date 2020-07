Mario Borghezio nei guai, il leghista accusato di un furto particolare (Di martedì 14 luglio 2020) Mario Borghezio nei guai: il 73enne leghista, storico esponente del partito, accusato di aver sottratto libri all’Archivio di Stato guai per Mario Borghezio: lo storico esponente leghista, avrebbe sottratto illegalmente alcuni libri all’Archivio di Stato di Torino. L’inchesta in realtà risale alla fine dello scordso novembre ma soltanto adesso sta entrando nel vivo, con la … L'articolo Mario Borghezio nei guai, il leghista accusato di un furto particolare proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : Mario Borghezio accusato del furto di libri dall’Archivio di Stato: “Volevo solo fotocopiarli” - michiamofenice : RT @fanpage: Mario Borghezio accusato del furto di libri dall’Archivio di Stato: “Volevo solo fotocopiarli” - Notiziedi_it : «Volevo fare delle fotocopie»: Mario Borghezio accusato di furto. Avrebbe sottratto materiale all’Archivio di Torino - temisaba95 : RT @fanpage: Mario Borghezio accusato del furto di libri dall’Archivio di Stato: “Volevo solo fotocopiarli” - TricomiF : RT @fanpage: Mario Borghezio accusato del furto di libri dall’Archivio di Stato: “Volevo solo fotocopiarli” -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Borghezio

Scuola, il Comitato tecnico-scientifico chiarisce come si tornerà in classe a settembre In un documento inviato al ministero dell'Istruzione il Comitato tecnico-scientifico scioglie i dubbi sollevati ...L’ex europarlamentare della Lega Mario Borghezio ha ammesso di aver sottratto diversi volumi storici dall’Archivio di Stato di Torino ma si è difeso sostenendo che intendeva solo fotocopiarli e che po ...