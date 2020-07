Ivan Zazzaroni torna su Napoli-Milan: “Non c’era rigore su Giacomo Bonaventura” (Di martedì 14 luglio 2020) A distanza di due giorni si parla ancora dei casi arbitrali di Napoli-Milan. Il rigore del 2-2, in particolare, fa discutere. In generale, ultimamente sono stati assegnati molti tiri dal dischetto e il timore è che a lungo andare si possa rovinare il campionato. A parlarne in diretta su Radio Punto Nuovo in queste ore è stato ancheIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. “Napoli-Milan? Non c’era rigore su Bonaventura. Mi è piaciuto molto il Napoli domenica, ha giocato a calcio, ha aggredito e meritava di vincere. Domenica c’erano tutte le motivazioni per andare a vedere il fallo al VAR, i giocatori del Napoli hanno fatto bene a protestare civilmente. Vorrei un ricambio ... Leggi su calciomercato.napoli

