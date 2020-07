Google Stadia, ecco i tantissimi giochi in arrivo del 2020 (Di martedì 14 luglio 2020) Google Stadia aggiungerà più di una dozzina di nuovi giochi al suo servizio cloud nei prossimi mesi, oltre a cinque esclusive come parte dell’annuncio di Stadia Connect. Tra le nuove aggiunte ci sono la serie di Hitman di IO Interactive – che include sia il primo gioco, il suo sequel, sia il previsto Hitman 3 nel 2021 – e l’eccellente gioco d’azione samurai Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware. La serie Hitman sarà disponibile il 1° settembre, mentre Sekiro arriverà più tardi in autunno. Stadia sta aggiungendo anche una manciata di altri importanti giochi sportivi 2K. Il prossimo PGA Tour 2K21 arriverà su Stadia il 21 agosto, mentre WWE 2K Battlegrounds arriverà il 18 ... Leggi su nonsolo.tv

Marco_Giunta_ : @GoogleStadia Google Stadia devi annunciare molte novità e soprattutto novità molto grosse se vuoi attirare l'atten… - GamesPaladinsIT : Orcs Must Die! 3 è disponibile su Google Stadia e gratis su Stadia Pro - GameXperienceIT : #Stadia Connect: #Sekiro, Hitman e tutti gli altri annunci dell'episodio del 14 luglio - JustNerd_IT : Stadia: svelati i giochi in esclusiva per la piattaforma di #Google - Leggi l'articolo completo su:… - MicheleRagone26 : #Far Cry 6 sarà disponibile anche su Google Stadia -

Ultime Notizie dalla rete : Google Stadia Google Stadia, 7 mesi dopo: è cambiato qualcosa? Milestone: "È una nuova piattaforma, ha bisogno di tempo" DDay.it - Digital Day Google Stadia Connect: segui l'evento in diretta con noi dalle 18:45

Continuano gli appuntamenti di questa calda estate videoludica: dopo la conferenza Ubisoft di domenica, questa volta è il turno di Google con lo Stadia Connect. L'evento, annunciato a metà giugno, si ...

Google firma accordi per giochi esclusivi per Stadia con cinque studi, tra cui quelli di Rock Band e Until Dawn

Google ha annunciato questo pomeriggio di aver firmato con ben cinque studi indipendenti degli accordi per creare dei giochi in esclusiva per Stadia, la sua piattaforma di game streaming in cloud che ...

Continuano gli appuntamenti di questa calda estate videoludica: dopo la conferenza Ubisoft di domenica, questa volta è il turno di Google con lo Stadia Connect. L'evento, annunciato a metà giugno, si ...Google ha annunciato questo pomeriggio di aver firmato con ben cinque studi indipendenti degli accordi per creare dei giochi in esclusiva per Stadia, la sua piattaforma di game streaming in cloud che ...