‘Gf Vip 3’, Francesco Monte debutta come cantante: ecco quando uscirà il suo primo singolo (Di martedì 14 luglio 2020) E’ iniziata una nuova avventura per Francesco Monte! Il poliedrico ex tronista di Uomini e Donne, che si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 soprattutto per le sue complicate e tormentate storie d’amore, dopo aver preso parte a diversi reality show come il Grande Fratello Vip 3 e L’Isola dei Famosi 14 ha deciso di concentrarsi sulla musica. Per questo lo scorso settembre ha preso brillantemente parte al cast di Tale e quale show dove ha messo in mostra delle straordinarie doti canore che hanno incantato anche i giurati, che non si sarebbero mai aspettati queste capacità da parte del modello. Incoraggiato da tutti i commenti positivi, Francesco ha deciso di coltivare la sua passione per la il canto, di studiare e adesso uscirà la sua prima canzone. Una breve clip che ... Leggi su isaechia

_mattweet : Ho letto i palinsesti Mediaset... ma ancora non lo hanno capito che il doppio appuntamento de GF Vip è deleterio al… - lasara_81 : GF Vip 5: Don Alberto Ravagnani potrebbe essere un concorrente (Rumors) - Blasting News Italia #GFVIP5 #14luglio… - TRASHPERSON18 : @peppe_p_94 Tre personaggioni, Antonella ha vinto, Malgy avrebbe dovuto vincere il Gf Vip 2, guenda il Gf 11 - TRASHPERSON18 : @justriccardo Questo è un remake fatto male del Gf vip???? - Carmen601071993 : @canyaman1989 @FerzanOzpetek Buon pomeriggio can, ti prego non ha c'è tare l'invito di Alfonso Signorini per il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Jessica Mazzoli fidanzata con Biagio D'Anelli Gossip News