Genova | Fincantieri creerà a Quarto un polo per la ricerca tecnologica

Genova – Fincantieri rileverà a Genova Quarto uno stabile di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti «che ristruttureremo e trasformeremo rendendola sede Smart, e dove abbiamo l'obiettivo di inaugurare ...

Fincantieri: Bono, nessuna cancellazione di navi da crociera

Lo ha detto l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono partecipando al "Forum Liguria 2022" organizzato a Genova da The European House-Ambrosetti. "Contiamo di riuscire a utilizzare le risorse che non saranno ...

