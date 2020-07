È morto il magistrato Roberto De Simone (Di martedì 14 luglio 2020) E’ scomparso oggi improvvisamente il magistrato Roberto De Simone, ex Presidente del Tribunale di Marsala e poi di Trapani. Pare sia stato colpito da un infarto mentre si trovava allo Sporting Club di Marsala. L’ex giudice, nato a Trapani nel 1941, si trasferì a Palermo dopo gli studi giannasiali al Leonardo Ximenes per motivi di... L'articolo È morto il magistrato Roberto De Simone puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : È morto il magistrato Roberto De Simone - AndreaCosti13 : Com'è che non è ancora morto nessun politico di covid? Nessun attore? Nessun banchiere? Nessun cantante? Nessun mil… - carsic64 : @Radio1VivaVoce @PietroGrasso @Radio1Rai @ilariasotis @LaFeltrinelli @feltrinellied @Raiofficialnews @libera_annclm… - Vivacangaceiro1 : @BerniniAM @ItaliaViva @forza_italia @berlusconi Berlusconi non dovrebbe essere un evasore fiscale (dopo 3 condanne… - ArcoraSrl : RT @Primonumero: Annegamento o malore? 55enne morto in mare, il magistrato potrebbe disporre l’autopsia -

Ultime Notizie dalla rete : morto magistrato Marsala. Malore in piscina: è morto Roberto De Simone Tp24 Fungaiolo stroncato da un probabile infarto tra i boschi. Vittima un pensionato di Schio

Un cesto rovesciato a terra e, a pochi centimetri, il corpo inerme di un uomo riverso sull’erba, purtroppo senza vita. Un gruppo di fungaioli di passaggio ha chiamato subito i soccorsi ma non c’è stat ...

Coronavirus, ultime notizie: Speranza: “L’emergenza non è finita, il virus circola ancora”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 14 luglio. 169 nuovi contagi e 13 morti nell’ultimo bollettino sul Coronavirus in Italia, oltre 13 milioni di contagi n ...

Un cesto rovesciato a terra e, a pochi centimetri, il corpo inerme di un uomo riverso sull’erba, purtroppo senza vita. Un gruppo di fungaioli di passaggio ha chiamato subito i soccorsi ma non c’è stat ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 14 luglio. 169 nuovi contagi e 13 morti nell’ultimo bollettino sul Coronavirus in Italia, oltre 13 milioni di contagi n ...