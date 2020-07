Di Marzio: blitz in corso per Osimhen in Sardegna, Giuntoli vuole risolvere i dettagli (Di martedì 14 luglio 2020) Il Napoli vuole chiudere per Victor Osimhen e vuole farlo in fretta. Come riferisce gianlucadiMarzio.com, Cristiano Giuntoli è in Sardegna per superare gli ostacoli della trattativa. Col giocatore c’è già l’ok, ma c’è da definire la commissione per i nuovi agenti e sull’ingaggio che percepirà il nigeriano. L’incontro sarà utile per risolvere la questione dei nuovi interlocutori ed evitare eventuali intromissioni di altre squadre interessate. Dunque, la questione è da risolvere solo da un punto di vista economico. Il Napoli vedrà il nuovo agente di Osimhen e poi conta di chiudere tutto col Lille. L'articolo Di Marzio: ... Leggi su ilnapolista

