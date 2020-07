“Belen apri gli occhi! Ecco cosa vuole realmente Gianmaria Antinolfi”: parla la ex Dayane Mello (Di martedì 14 luglio 2020) “Quando l’ho visto sulla copertina di Chi, non ci potevo credere. Mi ha riempito di bugie“. A parlare così è la modella Dayane Mello che proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta il suo sconcerto quando ha visto Belen Rodriguez fotografata insieme all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. “Frequentava me e corteggiava lei”, ha aggiunto. E ancora, nel numero in edicola domani 15 luglio, manda un messaggio alla showgirl: “apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen”. Da lì, la storia ha cominciato a traballare: “È diventato strano ... Leggi su ilfattoquotidiano

