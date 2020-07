Autostrade, parenti vittime ponte Morandi: “Revoca unica strada possibile” (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “Il tempo trascorso è veramente tanto. Noi da subito avevamo indicato, dal nostro punto di vista, come l’unica strada quella della revoca… Non ci sono altre strade, l’abbiamo sempre detto“. Queste le parole di Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Roberto Vicaretti.“A tutti noi parenti queste discussioni sulla revoca della concessione non hanno fatto bene“, ha detto ancora Possetti. Leggi su dire

