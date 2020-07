Ama, Uil: dopo mesi da Campidoglio solo piccoli pass di lato (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “dopo mesi di incontri ancora non si vedono proposte risolutive ma soltanto piccoli passi di lato per non entrare dentro il problema, cioe’ rilanciare Ama approvando tempestivamente il piano economico finanziario e deliberare il piano assunzionale, unica reale e concreta possibilita’ di stabilizzazione dei lavoratori in appalto adibiti alla raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche”. Cosi’ in una nota il coordinatore regionale della Uiltrasporti Lazio, Alessandro Bonfigli. “Il sindacato tutto e’ stato molto chiaro nel ribadire la sua posizione a tutti conosciuta, nessun lavoratore deve restare indietro, cioe’ senza lavoro e senza temporanea copertura sociale in termini di ammortizzatori- ha spiegato Bonfigli- Chi ha generato il ... Leggi su romadailynews

MauroTaralloMD : RT @ChiodiDonatella: #MONNEZZA A #ROMA. #RAGGI: #HANNOSTATOILAVORATORI. Etichettati come fannulloni. Abbandonati dal #Campidoglio. '#Ama n… - mariacarla1963 : RT @ChiodiDonatella: #MONNEZZA A #ROMA. #RAGGI: #HANNOSTATOILAVORATORI. Etichettati come fannulloni. Abbandonati dal #Campidoglio. '#Ama n… - Salvato62032221 : RT @ChiodiDonatella: #MONNEZZA A #ROMA. #RAGGI: #HANNOSTATOILAVORATORI. Etichettati come fannulloni. Abbandonati dal #Campidoglio. '#Ama n… - ECC09159331 : RT @ChiodiDonatella: #MONNEZZA A #ROMA. #RAGGI: #HANNOSTATOILAVORATORI. Etichettati come fannulloni. Abbandonati dal #Campidoglio. '#Ama n… - Ewavolpones84 : RT @ChiodiDonatella: #MONNEZZA A #ROMA. #RAGGI: #HANNOSTATOILAVORATORI. Etichettati come fannulloni. Abbandonati dal #Campidoglio. '#Ama n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama Uil Ama, Uil: dopo mesi da Campidoglio solo piccoli pass di lato RomaDailyNews Coronavirus Italia, Speranza: "Ancora 3 regole da rispettare". Salvini sbotta: ora basta

E' in corso, ha fatto sapere il ministro della Salute, "la definizione di una strategia organica di prevenzione ed è allo studio un modello di test molecolari a campione per monitorare la popolazione ...

Covid-19, Speranza annuncia al Senato Dpcm che proroga al 31 luglio le misure di contenimento

stdClass Object ( [id] => 302 [pro_name] => Dottoressa Monica Cappello - Psicologa - Sessuologa TORINO [published] => 1 [approved] => 1 [agent_id] => 502 [image] => ambulatorio-medico-privato-13684536 ...

E' in corso, ha fatto sapere il ministro della Salute, "la definizione di una strategia organica di prevenzione ed è allo studio un modello di test molecolari a campione per monitorare la popolazione ...stdClass Object ( [id] => 302 [pro_name] => Dottoressa Monica Cappello - Psicologa - Sessuologa TORINO [published] => 1 [approved] => 1 [agent_id] => 502 [image] => ambulatorio-medico-privato-13684536 ...