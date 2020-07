"Undici tamponi positivi consecutivi, non ne posso più": non esce da sette mesi e racconta (Di lunedì 13 luglio 2020) Si sente prigioniero del coronavirus. E non sa come liberarsene o svicolare. «Mi chiamo Vittorio Gnaldi e da sette mesi vivo isolato dal mondo per colpa del Covid». Un isolamento lunghissimo perché ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Undici tamponi "Undici tamponi positivi consecutivi, non ne posso più": non esce da sette mesi e racconta LA NAZIONE “Chiediamo la riapertura a settembre senza riduzioni di orario, senza turni, senza Dad"

Domani, lunedì 13 luglio, il Comitato “Priorità alla Scuola” torna a mobilitarsi davanti alle sedi di undici Regioni: Emilia Romagna (appuntamento nazionale, ore 11), Toscana (ore 17.30), Piemonte (or ...

"Tampone sempre positivo, non esco da 7 mesi"

di Silvia Bardi "Mi chiamo Vittorio Gnaldi e da sette mesi vivo isolato dal mondo per colpa del Covid". Un isolamento lunghissimo perché prima che risultasse positivo al virus era stato ricoverato in ...

