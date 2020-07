Ubi Banca, Cattolica aderisce all’Ops di Intesa Sanpaolo (Di lunedì 13 luglio 2020) Il cda dell’istituto di assicurazioni che fa parte del patto Car di Ubi Banca con una quota dell’1% dà l’ok al progetto di fusione Leggi su ilsole24ore

StanHaroun : RT @ApindustriaB: @Corriere #lettera Presidenza e Giunta di Presidenza Apindustria Brescia #pmi #brescia #imprese #ubi #intesa @banca #ops… - CamunoNet : Ubi Banca: Cattolica aderisce all'Ops di Intesa - infoiteconomia : Ubi Banca, Cattolica aderisce all’Ops di Intesa Sanpaolo - L_Riestra : Italy's Cattolica to tender its UBI Banca shares in Intesa bid - Italia_Notizie : Ubi Banca, Cattolica aderisce all’Ops di Intesa Sanpaolo -