Tumore ai polmoni, è l'abitudine di tanti: è pericolosissima (Di lunedì 13 luglio 2020) Tumore ai polmoni, l'allarme degli esperti: in Italia c'è una pessima abitudine che aumenta drasticamente il rischio di ammalarsi. Ecco qual è il gesto da non compiere assolutamente soprattutto in presenza dei propri cari. Fumare in salotto o in camera da letto è letale. Di fatto è come "aprire la porta di casa a un … L'articolo Tumore ai polmoni, è l'abitudine di tanti: è pericolosissima proviene da www.inews24.it.

ManuelTucci2 : @HuffPostItalia 'Considerava le sigarette una cosa figa, 62enne muore di tumore ai polmoni' - soniaheels : Al collega è mancata la moglie per un tumore aggressivo ai polmoni. Così aggressivo che da diagnosi a decesso sono… - RCatuso : @Flelma171029 NO vai avanti e così farò io mio padre e morto per tumore ai polmoni quello che ho, NON LO auguro a nessuno, - _lalasong77 : @brunopistolese @SkyTG24 Io ho l' abitudine di usare la testa per ragionare, vedere le cose che accadono , non la u… - ManuelTucci2 : @Alessan58605211 Non vedo la differenza rispetto ad una persona qualsiasi malata di tumore ai polmoni che nonostant… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore polmoni Molinette, tumore ai polmoni asportato da "Leonardo" grazie a una ricostruzione in 3D TorinOggi.it SALUBRITA’ ED ECOSOSTENIBILITA’ DELLA CASA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

13 luglio 2020 – Secondo ‘Mobilitaria 2020’, studio annuale di Kyoto club e Cnr-Iia, fra marzo e aprile, i trasporti ridotti all’essenziale e lo spegnimento del riscaldamento domestico hanno tagliato ...

Storie che ispirano: fino al 26 luglio le donne con tumore al seno metastatico possono raccontarsi in un web contest

Raccontarsi e farsi ascoltare. Le donne con tumore metastatico al seno hanno un microfono speciale a disposizione, in cui parlare della propria storia e delle piccole o grandi sfide che hanno superato ...

