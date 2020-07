‘Trono over’, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi innamorati a Capri (Video) (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono ormai lontani i tempi in cui Giovanni Longobardi abbandonava lo studio di Uomini e Donne, seguito a ruota da Veronica Ursida con cui si stava frequentando. A inizio mese, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine l’ex cavaliere aveva fatto un bilancio dell’edizione di Uomini e Donne appena conclusa, che per lui era stata la prima a cui ha partecipato e ne aveva anche approfittato per raccontare come stavano procedendo le cose con Veronica. All’epoca la storia non si era consolidata a causa della mancanza di fiducia che l’ex calciatore aveva manifestato nei confronti della Ursida ma dopo la paparazzata de Ilvicolodellenews.it che lasciava presagire che tra i due fosse tornato il sereno, oggi Giovanni e Veronica si ... Leggi su isaechia

