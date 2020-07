Roma, Zaniolo: “Il gol una spinta per fare bene” (Di lunedì 13 luglio 2020) Gol e vittoria, Zaniolo è tornato. E quanto è mancato. Il talento della Roma è stato costretto ai box per sei mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio. La quarantena gli ha dato la possibilità di rimettersi in forma, è entrato gradualmente in campo e ha messo la sua firma nella preziosa vittoria dei giallorossi sul Brescia. Il centrocampista ha parlato del suo ritorno al sito del club, confessando la voglia di rimettere piede in campo dopo il tempo sterminato di attesa e dubbi: “Contava prima di tutto tornare in campo, ma il gol era senza dubbio ai primi posti, perché ti dà una grossa spinta per affrontare le prossime partite, ti dà fiducia, ti dà morale e soprattutto è servito alla squadra per vincere la partita di sabato. Sono contentissimo”, ha ... Leggi su italiasera

OfficialASRoma : Triplice fischio!?? Nella ripresa sblocchiamo il risultato e facciamo tre gol. ?? ?? Fazio ?? Kalinic ?? Zaniolo… - OfficialASRoma : È tornato al gol e vuole ritrovare la sua forma migliore ?? Ecco cosa ci ha raccontato Nicolò Zaniolo in vista di R… - forumJuventus : [Sportitalia] Zaniolo una priorità per la Juve e ora non è più incedibile: via dalla Roma per 50-60 milioni ??… - zazoomblog : Roma Zaniolo: Il gol dà fiducia adesso testa al Verona - #Zaniolo: #dà #fiducia #adesso - zazoomblog : Roma Zaniolo: Il gol mi ha ridato fiducia e morale - #Zaniolo: #ridato #fiducia #morale -