Riduzione della portata in alcune zone di Ponte: la comunicazione di Gesesa (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Comunichiamo, che a causa di una evidente Riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, da poche ore, per tutto il pomeriggio di oggi e fino a domani mattina, si verificherà una sospensione dell’erogazione idrica, per gli utenti residenti in via Monte, via San Benedetto e zone limitrofe. Saranno comunicati aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook di Gesesa e sul sito web Gesesa.it. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. L'articolo Riduzione della portata in alcune zone di Ponte: la ... Leggi su anteprima24

castell32082033 : RT @velo_di_maia: Leggo che #Conte e #M5S sarebbero disposti a trattare sulla riduzione dei fondi destinati all'Italia in cambio della elim… - PennyDreadfull_ : RT @velo_di_maia: Leggo che #Conte e #M5S sarebbero disposti a trattare sulla riduzione dei fondi destinati all'Italia in cambio della elim… - PaolaRossiAdila : RT @LucianoBarraCar: @Giorgio_Mas @carseri @AgrifeoGrifeo @CarloCalenda @MatteoRichetti @PaoloMaddalenaA @giuslit @fdragoni Cioè evitando q… - CarloBelli6 : RT @velo_di_maia: Leggo che #Conte e #M5S sarebbero disposti a trattare sulla riduzione dei fondi destinati all'Italia in cambio della elim… - francisbacco : RT @velo_di_maia: Leggo che #Conte e #M5S sarebbero disposti a trattare sulla riduzione dei fondi destinati all'Italia in cambio della elim… -

Ultime Notizie dalla rete : Riduzione della Immobili, Fimaa chiede riduzione delle tasse http://www.larassegna.it Asl 1, ripristinate le ore di lavoro per i dipendenti della cooperativa sociale Acapo

Si è svolto questa mattina, nella sede della Prefettura dell'Aquila, il tentativo obbligatorio di conciliazione successivamente alla proclamazione dello stato di agitazione delle lavoratrici e dei lav ...

Volvo Cars investe in Circulor, specializzata in tecnologia blockchain

In futuro la tecnologia blockchain verrà utilizzata anche in altre aree, come ad esempio quella del tracciamento e della riduzione delle impronte di carbonio. In questo modo Circulor potrebbe arrivare ...

Si è svolto questa mattina, nella sede della Prefettura dell'Aquila, il tentativo obbligatorio di conciliazione successivamente alla proclamazione dello stato di agitazione delle lavoratrici e dei lav ...In futuro la tecnologia blockchain verrà utilizzata anche in altre aree, come ad esempio quella del tracciamento e della riduzione delle impronte di carbonio. In questo modo Circulor potrebbe arrivare ...