Playoff Serie C: le squadre qualificate alla Final Four, ecco chi è in semifinale (Di lunedì 13 luglio 2020) Le squadre qualificate alla Final Four per quanto concerne i Playoff di Serie C. Quattro società sono approdate in semiFinale dopo il secondo turno che si è disputato nella giornata di lunedì 13 luglio. Si tratta delle seguenti partite: Bari-Ternana, Carpi-Novara, Carrarese-Juventus U23 e Reggio Audace-Potenza. Non ci sono supplementari questa sera, 2 risultati su 3 a disposizione della squadra che gioca in casa. ecco le squadre qualificate alle semiFinali: Bari Cararrese Novara Reggio Audace TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFinalI Leggi su sportface

