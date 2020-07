Palinsesti Canale 5, autunno 2020 prime time: si parte con l’intrattenimento 6 sere su 7 (Di lunedì 13 luglio 2020) Signorini - GF Vip Nessuna presentazione prevista da parte di Mediaset, ma Palinsesti decisi e definiti per la stagione TV 2020/2021. Canale 5 svela così le sue carte in vista del prossimo autunno, nel quale la prima serata tornerà ad essere all’insegna dell’intrattenimento, con la partenza dei programmi di punta anticipata rispetto agli altri anni. I primi mesi della nuova annata televisiva – settembre/ottobre 2020 – vedranno il Grande Fratello Vip 5, con Alfonso Signorini alla conduzione, confermare il doppio appuntamento settimanale, in onda il lunedì e il venerdì (contro Tale e Quale Show). In mezzo andranno ad inserirsi – sempre da settembre – ogni mercoledì la nuova ... Leggi su davidemaggio

LorenzoMainieri : Palinsesti Autunno 2020: Canale Cinque - FabioTraversa : RT @Mr_Odo: Posso dire una cosa? I Palinsesti di #Canale5, #Italia1 e #Rete4 potevo annunciarveli pure io già due mesi fa (quello di Canale… - CIAfra73 : RT @CorneliaHale94: mercoledì 15 luglio 2020 - CANALE 5 Palinsesti autunno 2020 × 21:20 - 21:30 ITA 2020 Palinsesti autunno 2020 @darkap8… - CorneliaHale94 : mercoledì 15 luglio 2020 - CANALE 5 Palinsesti autunno 2020 × 21:20 - 21:30 ITA 2020 Palinsesti autunno 2020… - Mr_Odo : Posso dire una cosa? I Palinsesti di #Canale5, #Italia1 e #Rete4 potevo annunciarveli pure io già due mesi fa (quel… -