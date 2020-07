Nove tesserarati positivi al Covid e squadra in quarantena, il presidente: “Il campionato deve chiudere” (Di lunedì 13 luglio 2020) Ancora problemi che si intrecciano tra il calcio e il Coronavirus. Questa volta a pagarne le conseguenze è lo Zurigo: sono risultati positivi Nove tesserati del club tra cui sei calciatori dopo la partita della scorsa settimana contro il Neuchatel e la squadra è stata messa in quarantena. E’ per questo motivo che il presidente del Sion, altra società svizzera, ha alzato la voce dalle colonne del Blick: “Il campionato deve chiudere immediatamente. Il rinvio di Zurigo-Sion e Basilea-Zurigo crea un problema insormontabile. Abbiamo messo la Coppa Svizzera ad agosto perché a livello medico non si poteva giocare ogni 2 giorni. Quindi come faremo a recuperare le partite? Tanto più che per l’UEFA i campionati devono ... Leggi su calcioweb.eu

(GianlucaDiMarzio.com) I nove punti di distacco dalla capolista Juve, a sette giornate dalla fine del campionato, valgono più di una laurea per la squadra miracolo di Gasperini. «La parola scudetto ...

Carpi, va a trovare la nonna e la deruba: denunciato dai carabinieri

Dal conto corrente dell'anziana un ammanco di 810 euro, prelevati dal nipote in nove distinte operazioni attraverso un bancomat CARPI. Era già da qualche settimana che l’anziana signora sospettava di ...

