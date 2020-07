Nba, tegola per i Los Angeles Lakers: infortunio per Rondo (Di lunedì 13 luglio 2020) LOS Angeles, Usa, - I Los Angeles Lakers devono subito fare i conti con un problema fisico. A poco più di due settimane dalla ripresa della Nba , Rajon Rondo ha riportato la frattura del pollice ... Leggi su corrieredellosport

Nba24Official : #NBA #NBATwitter #LakeShow La frattura al pollice della mano destra costerà a #RajonRondo non meno di un mese e mez… - sportface2016 : #NBA I Los Angeles #Lakers perdono Rajon #Rondo per una frattura al dito: ecco quanto starà fuori il playmaker - NbaReligion : #NBA #LakeShow Tegola in casa Lakers: frattura del pollice destro per Rondo, out 6/8 settimane - BasketItalyit : Tegola @Lakers , @RajonRondo fuori 7/8 settimane -