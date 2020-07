Morta Zindizi Mandela, la figlia di Nelson Mandela e Winnie è scomparsa a 59 anni: ignote le cause della morte (Di lunedì 13 luglio 2020) Zindzi Mandela, la figlia del leader anti apartheid Nelson Mandela, è Morta. Aveva 59 anni. La televisione di stato South African Broadcasting Corporation ha riferito che Zindzi è Morta in un ospedale di Johannesburg, ma la causa non è ancora stata dichiarata. La figlia dell’ex presidente Nelson, e della penultima moglie Winnie, dal 2015 era ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca. La donna divenne popolare a livello internazionale nel 1985 quando il premier “bianco” di minoranza Botha si offrì di liberare Nelson Mandela dalla prigione dove era recluso da 20 ... Leggi su ilfattoquotidiano

