Mattarella a Trieste con il presidente sloveno Pahor: omaggio ai morti italiani della foiba di Basovizza (Di lunedì 13 luglio 2020) Per la prima volta un Capo di Stato di una nazione nata dalla disgregazione della ex Jugoslavia omaggerà le vittime italiane delle foibe. Per questo, oggi 13 luglio, può essere considerata una data storica. Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e l’omologo sloveno Borut Pahor faranno visita a Trieste per rendere omaggio alle vittime di quell’eccidio. Alle 11.30 i due Capi di Stato saranno si recheranno a Basovizza per deporre una corona lì dove, nel 1945, migliaia di italiana vennero scaraventati da partigiani jugoslavi. La seconda tappa della visita a Trieste sarà il monumento ai Caduti sloveni, dedicato a quattro antifascisti slavi condannati ... Leggi su italiasera

