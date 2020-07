Maltempo Turchia, le forte piogge generano un disastro a Artvin: 4 morti per alluvioni, strade devastate [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Il forte Maltempo che nel fine settimana ha investito la Turchia ha causato danni e disagi. Le piogge, incessanti a Artvin, hanno provocato 4 morti. Il fango ha invaso le strade, devastando macchine e persone, come mostrano le immagini nella gallery a corredo dell’articolo. Tra i distretti maggiormente colpiti vi è Yusufeli. Il clima temperato che interessa la regione, genera caldo ma anche notevole piovosità: nonostante infatti la temperatura media di questi giorni si aggiri intorno a +22°C non sono mancati i nubifragi. In questa regione infatti la piovosità è elevata anche nel mese più secco: si ha una piovosità media annuale di 1168 mm.L'articolo Maltempo Turchia, le ... Leggi su meteoweb.eu

