“Ma che ha fatto?!”. Unomattina, i conduttori entrano e tutti lo notano (Di lunedì 13 luglio 2020) Si sa, il mare potrebbe dare dei problemi a chi ci va per la prima volta a luglio… il sole scotta e una leggera brezza potrebbe evitare di farci sentire la pelle che ‘frigge’. Probabilmente è succedo questo ad Alessandro Baracchini. Come ogni giorno, Barbara Capponi e il nostro scurissimo beniamino hanno aperto la giornata televisiva di Rai1 conducendo una nuova puntata di 1mattina estate, programma che guidano dal 29 giugno scorso, giorno in cui hanno preso il posto di Roberto Poletti e Valentina Bisti, conduttori di Unomattina versione invernale, terminato poco più di due settimane fa. E la puntata di oggi di Unomattina estate si è aperta con una piccola gag tra i due padroni di casa: parlando del weekend appena trascorso, Alessandro Baracchini ha rivelato di essere andato al mare, dicendo poi ... Leggi su caffeinamagazine

