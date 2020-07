Lombardia, bando “È di nuovo sport” a sostegno di ASD e SSD (Di lunedì 13 luglio 2020) La giunta regionale ha approvato il 30 giugno 2020 lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione della misura “È di nuovo sport” – anno 2020 (Delibera n. 3300). L’obiettivo è quello di aiutare il mondo sportivo dilettantistico lombardo duramente colpito dalla crisi economica derivante dalle misure attuate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. … L'articolo Lombardia, bando “È di nuovo sport” a sostegno di ASD e SSD è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Lombardia, bando “È di nuovo sport” a sostegno di ASD e SSD: La giunta regionale ha approvato il… - CalcioFinanza : #Lombardia, bando “È di nuovo sport” a sostegno di #ASD e #SSD - stati_generali : #Covid, cosa è successo in #Lombardia? Le risposte scientifiche in uno studio - TTNHEC : RT @DesignKrill: Siamo lieti di annunciarvi che @DesignKrill vince un finanziamento da 129.000€ per il bando della @RegLombardia 'Filiere -… - DesignKrill : Siamo lieti di annunciarvi che @DesignKrill vince un finanziamento da 129.000€ per il bando della @RegLombardia 'Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia bando Lombardia: bando da 17 milioni di euro per strutture ricettive Valseriana News I Lunedì in Musica e altri eventi, un luglio da non perdere a Villa Bernasconi

“Liberty tutti” è cofinanziato da Fondazione Cariplo (Bando Patrimonio Culturale per lo sviluppo. Anno 2015). L’iniziativa è stata inoltre realizzata con il contributo di Regione Lombardia (Bando ...

Rozzano. Efficientamento energetico, 6 milioni di euro da Regione Lombardia per una serie di interventi nei palazzi Aler

Regione Lombardia ha assegnato, mediante un bando, 10 milioni di euro alle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale per undici progetti di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale ...

“Liberty tutti” è cofinanziato da Fondazione Cariplo (Bando Patrimonio Culturale per lo sviluppo. Anno 2015). L’iniziativa è stata inoltre realizzata con il contributo di Regione Lombardia (Bando ...Regione Lombardia ha assegnato, mediante un bando, 10 milioni di euro alle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale per undici progetti di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale ...