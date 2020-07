Liguria, Toti: “Credo che un numero limitato di spettatori negli stadi non sia nulla di male” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha deciso di esprimere la propria opinione in merito al possibile ritorno dei tifosi negli stadi di tutta Italia. “Quella del ritorno degli spettatori negli stadi è una decisione che spetta al ministro dello sport, alla Lega, alla Federazione, ma credo che in un momento come questo, con cinema e teatri che riprendono la programmazione, un numero limitato di spettatori negli stadi non sarebbe nulla di male”, ha spiegato Toti. Leggi su sportface

