La revoca della concessione domani in Cdm. Molti i rischi: danni ai piccoli azionisti, ricorsi, super indennizzo (Di lunedì 13 luglio 2020) Il titolo Atlantia oggi è crollato in borsa perdendo oltre 15 punti e 1,68 miliardi di capitalizzazione. Il suo ritiro avrebbe un vero e proprio effetto default su queste società con perdite ... Leggi su tg.la7

Mov5Stelle : Lo Stato non può diventare socio di chi ha risparmiato sulla manutenzione delle nostre autostrade. Basta prese in… - TgLa7 : #Atlantia: crolla 12% in Borsa, sull'ipotesi della revoca per #Autostrade - Open_gol : Secondo le stime degli analisti, l’eventuale revoca della concessione ad Autostrade potrebbe provocare un default d… - LietellalietaM : RT @Agenzia_Italia: #Autostrade a un passo dalla revoca della concessione, #Atlantia crolla in Borsa. - gagliardi_andr : Aspi: Germania e Cina in pressing contro la revoca della concessione @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : revoca della Aspi, in campo Germania e Cina sulla revoca della concessione Il Sole 24 ORE Aspi, analisti Borsa: 'ecco perché il titolo crolla'

In caso di revoca, l’effetto per Autostrade per l’Italia sarebbe quello di un immediato fallimento della società. Mancherebbero infatti, a causa dell’art. 35 del Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019), ...

Atlantia: conclude con tonfo in Piazza Affari, -15%

(ANSA) – MILANO, 13 LUG – Pessima giornata per Atlantia in Borsa a Milano dopo le prospettive di revoca della concessione per la controllata Autostrade per l’Italia: il titolo, sotto la pioggia di ...

In caso di revoca, l’effetto per Autostrade per l’Italia sarebbe quello di un immediato fallimento della società. Mancherebbero infatti, a causa dell’art. 35 del Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019), ...(ANSA) – MILANO, 13 LUG – Pessima giornata per Atlantia in Borsa a Milano dopo le prospettive di revoca della concessione per la controllata Autostrade per l’Italia: il titolo, sotto la pioggia di ...