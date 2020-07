Jurgen Klopp fa luce sul proprio futuro: “dopo Liverpool mi prenderò un anno di pausa” (Di lunedì 13 luglio 2020) Un presente da campione d’Inghilterra e un futuro tutto da scrivere. Jurgen Klopp tira le somme di una stagione che ha visto il suo Liverpool tornare ad alzare una Premier League a 30 anni di distanza, un trionfo che, come spiegato a SWR Sport: “non mi sembra ancora possibile che sia successo davvero. Ci vorrà del tempo prima di liberarci da questa sensazione. Nel momento in cui potremo farlo, festeggeremo a dovere. Il Liverpool è un club eccezionale, quindi organizzeremo qualcosa di folle, che celebri il ritorno alla vita. I ragazzi sono sempre ‘On fire’ esclusa la parentesi di Manchester. Abbiamo avuto successo per due anni e mezzo perché questo gruppo è formato da persone eccezionali“. Il futuro? Per ora è incerto ... Leggi su sportfair

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Liverpool, Klopp: “A fine contratto prenderò un anno di pausa, poi deci… - usato_di_sicuro : RT @drugo56873141: Jurgen #Klopp io ti amo per tante cose ma non è che hai portato rogna? ?? - drugo56873141 : Jurgen #Klopp io ti amo per tante cose ma non è che hai portato rogna? ?? - MomentiCalcio : Calcio estero, #JurgenKlopp parla del suo futuro: 'Dopo il #Liverpool mi prenderò un anno di pausa' - sportface2016 : Jurgen #Klopp: 'Dopo il #Liverpool voglio prendermi un anno di pausa' -