In Far Cry 6 potrete contare su Chorizo, il simpaticissimo bassotto con le rotelle (Di lunedì 13 luglio 2020) Nella giornata di ieri Ubisoft ha annunciato ufficialmente Far Cry 6, con un trailer cinematico che ha lasciato a bocca aperta. All'interno del gioco, anche questa volta come è successo in Far Cry 5, potremo contare su diversi "Amigos". Per l'ocasione è stato presentato Chorizo, un simpaticissimo ed adorabile bassotto con le rotelle."Chorizo ​​sarà un fantastico Amigo", ha detto Navid Khavari, direttore narrativo di Far Cry 6. "Quando il concetto di Chorizo ​​era finito - e non sto scherzando - il giorno dopo sono entrato in ufficio, tutti i PC avevano come sfondo Chorizo, il cane-salsiccia". Istituito in Far Cry 5, il sistema Fangs for Hire (ora Amigos) offre al giocatore l'opportunità di reclutare ... Leggi su eurogamer

engadget : Ubisoft posts 'Far Cry 6' teaser starring Giancarlo Esposito - Nerdandocom : Ubisoft annuncia ufficialmente Far Cry 6 - Eurogamer_it : Chorizo, il simpaticissimo bassotto con le rotelle, ci aiuterà all'interno di #FarCry6. - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: 4K e 60fps per #FarCry6 su #XboxSeriesX? Sì, secondo il bollino sulla confezione. - Teomanson : Un altro Assassin’s Creed fotocopia. Il sesto Far Cry nel giro di pochi anni. Il terzo Watch Dogs. Quanta originalità #Ubisoft complimenti! -