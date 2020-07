I Caraibi riformulano il concetto di Smart working per favorire il turismo (Di lunedì 13 luglio 2020) Le isole dei Caraibi riformulano il concetto di Smart working, dando la possibilità ai lavoratori di scoprire i paesaggi e i costumi dell’Eden terrestre Sebbene da molti siano stati definiti come “Il nuovo Eden “, nemmeno i Caraibi sono rimasti immuni alla grave crisi che ha travolto tutti i settori, a seguito del periodo di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19. Anche se per pochi mesi, il mondo si è dovuto letteralmente bloccare, cambiando il nostro modo di rapportarci agli altri, di vivere e di lavorare. Una trasformazione radicale che ha influenzato tutti i settori: dall’economia alla ristorazione, fino al turismo e l’intrattenimento. Solo ora è possibile assistere a una lenta ricrescita, anche se ancora ci ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Caraibi riformulano Cambio al vertice per Ufficio Cultura Turchia Turismo & Attualità